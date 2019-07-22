港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚下挫，加上上海科創板開市，A股今早反受壓，拖累港股回吐逾200點。

恒指低開153點，甫開跌幅曾收窄至115點，見28649點半日高，之後跌幅擴大，曾挫270點，見28494點半日低，回試十天線(約28475點)支持。恒指中午收報28542點，跌222點或0.8%，大市成交額360.71億元。

國企指數報10841點，跌68點或0.6%。

內地上海科創板今日正式開市，A股受壓，滬指半日跌0.57%；深成指跌0.33%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.4%；港交所(00388)跌1.8%；聯通(00762)跌2.4%。相反，萬洲(00288)升1.8%；申洲(02313)升1.3%。

焦點板塊

本地地產股：《華爾街日報》報道，聯儲局本月底不準備大幅減息半厘，對息口敏感的本地地產股受壓，九倉置業(01997)和新地(00016)挫約2.4%；太古地產(01972)跌2.6%；恒地(00012)跌1.5%。

內房股：今早跌幅亦較大，中海外(00688)挫2.4%；奧園(03883)盈喜，惟股價挫3.5%；華潤置地(01109)跌1.4%；正榮地產(06158)先舊後新折讓2%配股籌逾12億元，半日跌1.4%。相反，物管股向好，彩生活(01778)配股集資4.9億，半日升7.5%；奧園健康(03662)盈喜，半日升4.4%；中海物業(02669)升2.6%。

焦點股份

威高(01066)：半日挫4.1%，成交額9.94億元，當中市前有近9億元大手成交。

宇華教育(06169)：半日升7.3%。集團附屬以14.92億元人民幣，收購濟南雙勝教育諮詢公司九成股權，其持有山東英才學院。

四環醫藥(00460)：料中期業績盈轉虧，股價半日挫7.9%。

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