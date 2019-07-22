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今日 11:38 港股直擊 即巿股評

【異動股】大成生化大折讓批股 復牌飆54%後急回

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大成生化科技(00809)大折讓批股，今早復牌，股價曾大升54.5%，高見0.19元，見逾兩年高位，最新僅升6.5%報0.131元，成交逾1500萬元。

大成生化科技以每股0.1元配售約12.79億股新股予獨立第三者匯港投資，集資約1.28億元；每股配股價較上周五停牌時收報0.123元折讓18.7%，而該批新股佔擴大後股本約16.7%，匯港投資成為第二大股東。

公司將集資所得用作一般營運資金。

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