大成生化科技(00809)大折讓批股，今早復牌，股價曾大升54.5%，高見0.19元，見逾兩年高位，最新僅升6.5%報0.131元，成交逾1500萬元。
大成生化科技以每股0.1元配售約12.79億股新股予獨立第三者匯港投資，集資約1.28億元；每股配股價較上周五停牌時收報0.123元折讓18.7%，而該批新股佔擴大後股本約16.7%，匯港投資成為第二大股東。
公司將集資所得用作一般營運資金。
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