即巿股評 港股直擊

早晨，噚晚瞓得好嗎？我就瞓得好差，原本上個星期睇完牙周專科，牙醫話我情況好得比佢預期理想，但今日我最埋嘅一隻大牙牙肉又開始紅、腫、痛；但呢份痛，遠遠不及今朝起身睇電視、睇新聞見到噚晚香港所發生嘅事咁痛。

可能連個市都明白，今日大陸科創板有25隻首批上市，全數高開之餘，比發行價仲有成57%至287%嘅升幅；但反觀今日恒指開市報28612點，跌153點；依家10點1分，恒指跌幅擴大至226點，做緊28539點。

日線圖上恒指回落返去10天線(28504點)同100天線(28604點)中間，技術上今日雖然下跌，但係都仲未返番落去上個星期畫嘅「楔形」頂+「下降通道」裡面，下方SlowSTC(14,3)同14RSI都處於中間水平，唯一繼續落去嘅就係DMI嘅ADX，由7月9日嘅30.029下行到依家(截至10點8分計)嘅16.942，同期恒指由7月9日嘅低位28080點一直上行至上個星期五(7月19日)嘅高位28809點，即係話ADX暗示咗呢729點嘅升幅係無力，都係嘅，有力嘅話就唔駛喺啲天線度彈出又彈入啦。

開埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊指最貼價嘅係28800至28899點，有相當於672張期指；至於下方熊證就有層新增嘅28400至28499點，有相當於164張期指。依家10點12分，恒指最低做過28494點，即係話今日恒指係有踩過入最貼價牛證區，但都只係幾點，未有事發生。

鐘頭一轉，恒指跌幅開始收窄，先唔理佢住，計一計牛熊證街貨圖中間位先，就係(28800+28499)/2=28649.5點。再望返電視報恒指做緊28599點，跌166點，同今朝開市差唔多，日線圖上恒指由一粒肥肥地嘅陰燭變成「十字星」。呢啲中間位時間又到，若然純粹用牛熊證街貨圖「鬥人多」嘅話，以最貼價嗰三層計，上方熊證有相當於2556張期指，只中一層仲係重貨區添；至於下面牛熊就只有855張期指，按道理就更係向上走架啦，恒指牛(50316)，收回價28000點，同現價有逾600點差距，同一收回價中槓桿最高，成交活躍兼期長，吼5分鐘圖見SlowSTC(14,3)超賣時小注一入，盡力Day trade。

另外，我完全明白【輪證贏家】唔係一個講政治嘅地方，但當睇過噚晚元朗發生咩事之後...今日【輪證下半Part】將會罷工，抱歉(雖然我只係一個好普通、無名氣、無人識嘅所謂「專欄寫手」，但確實真心嬲，我都唔知可以用咩方法，唯有我家老爺一句：盡做)。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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