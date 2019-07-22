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今日 11:07 港股直擊 即巿股評

【異動股】五龍曾插逾兩成 委新CEO兼合股

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五龍電動車(00729)股份合併，同時委任新首席執行官(CEO)，股價今早顯著受壓，一度低見0.023元，大跌20.7%，新造0.024元，仍插17.2%，成交金額265萬元。

集團公布，計劃將每20股每股面值0.01元已發行及未發行股份，將合併為一股每股面值0.2元合併股份基準實施股份合併，股份合併須待股東於股東周年大會上批准後方可作實。

另外，首席執行官曹忠辭任，並由謝能尹接任，而曹忠留任執行董事及主席。

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