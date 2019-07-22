港股直擊 即巿股評

上周五美股三大指數收跌，並且以近全日低位收市，《華爾街日報》報道，聯儲局本月底不準備大幅減息半厘。港股上周五抽升逾三百點後，今早曾挫逾兩百點。

恒指低開153點，報28612，失守100天線，甫開跌幅曾收窄至115點，高見28649點。其後在內地股市拖累下，港股跌幅擴大，暫時見最多跌270點，低見28494，回試10天及20天線附近。截至10時9分，恒指跌175點，報28589。

國企指數跌44點，報10864。

內地科創板今日正式開市，不過滬深兩大指數今早齊挫1%，最新跌幅收窄，上證指數現報2905，跌19點或0.65%；深成指跌0.5%

騰訊(00700)跌0.7%，報359.4元。

友邦(01299)挫1%，報87.6元。

平保(02318)跌0.6%，報94.85元。

中移動(00941)挫1%，報69.95元。

港交所(00388)上周五遭高盛下調評級至「沽售」，最新跌1.2%，報270.2元。

港鐵(00066)上周五股價受盈警拖累，今早仍跑輸，最新挫1.1%，報53.6元，失守廿天線。

內地上海科創板今日正式開市，首批25隻股份掛牌買賣，當中，中國通號(688009.SH)開市急漲1倍，之後升幅曾收窄至只有三成多；至於在本港上市的H股中國通號(03969)則明顯受壓，曾急挫一成。