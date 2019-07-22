港股直擊 即巿股評

上周五美股三大指數收跌，並且以近全日低位收市，《華爾街日報》報道，聯儲局本月底不準備大幅減息半厘。港股上周五抽升逾三百點後，今早低開過百點。

恒指低開153點，報28612，國企指數低開44點，報10864。

騰訊(00700)低開0.8%，報359元。

友邦(01299)低開1.1%，報87.5元。

上周發盈警的港鐵(00066)續向下，低開1.3%，報53.5元。

平保(02318)低開0.2%，報95.3元。

中移動(00941)低開0.8%，報70.05元。