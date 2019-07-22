港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五集體收跌，並且以近全日低位收市，預計港股今早低開過百點的機會較大，市場關注內地科創板首日交易情況。

道指上周五收市跌68點或0.25%報27154點；標普500跌0.62%報2976點；納指跌0.74%報8146點。標普500、納指全周挫1.2%，創5月以來最差單周表現。

美國聯儲局高級官員近日表示，支持聯儲局採取快速行動以防範美國經濟風險、維持經濟擴張。市場普遍認為，這進一步鞏固了市場對聯儲局將於7月底宣布減息的預期。

不過，《華爾街日報》美市周五尾段報道，聯儲局本月底不準備大幅減息半厘，只擬減息25個基點；但基於貿易前景不明朗及全球經濟放緩的憂慮，未來仍可能會進一步減息。

美國聖路易士聯邦儲備銀行總裁布拉德發表講話，表示如果聯儲局減息25個基點，這將是預防性減息措施；零售及就業數據表現良好，但是經濟增速有所放緩；傾向於在接下來的議息會議中減息25個基點；並不認為聯儲局進入「減息周期」。

市場對美國減息預期升溫，及中東局勢緊張，令資金流向金市。現貨金一度突破每盎司1450美元水平，高見1452.6美元，是2013年五月以來高位。之後回落至1440美元水平。分析認為，金價將能守穩於1400美元以上，加上買盤積極，後市仍有望再挑戰高位。

ADR港股比例指數報28577，較上周五恒指收市低188點或0.66%。恒指上周五收報28765點，升303點或1.1%，為7月4日以來收市新高。恒指技術上重上100天線後，已回補了7月上旬的下跌裂口，短期或於28800點附近消化獲利沽壓，向上觀望重上兩萬九機會，支持參考10天線約28450點。

焦點股份

內地上海科創板今日正式開市，首批25隻股份掛牌買賣，是中國股市首度有公司循註冊制上市，標誌着訊息披露和定價走向市場化。科創板股票上市前五日不設漲跌幅限制，之後每日漲跌幅由主機板的10%放寬至20%。首批股份包括本港上市的微創醫療(00853)分拆的心脈醫療，以及中國通號(03969)等。

摩比發展(00947)：預期截至6月底止中期綜合純利，按年增加超過八成，主要因為中國運營商低頻重耕的建設力度持續加大，全球網路的4G建設仍在投資周期內，令集團整體純利持續改善。

中國新城鎮(01278)：發盈喜，預期截至6月底止中期業績扭虧為盈，預計錄得淨利潤約7500萬人民幣，而去年同期淨虧損約4044萬人民幣。

彩生活(01778)：公布先後以5.22元價格向京東及非執董配售合共9410.5萬股新股，配股價較上周五收市價5.45元，折讓約4.22%。涉及金額4.91億元，將用作開發及一般營運資金。

哈爾濱電氣(01133)：公布母公司哈電集團收到約88.32%已發行H股的私有化收購要約有效接納書，未達九成的接納條件。由於接納條件未獲達成，H股收購要約失效。

中國奧園(03883)：發盈喜，預期截至6月底止，中期核心淨利潤按年增長逾50%。公司另公布，收購百年人壽保險10.8億股，佔該公司13.86%股權，作價32.62億元人民幣。