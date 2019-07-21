港股直擊 即巿股評

中美官員再通電話，尋求解決兩國貿易爭議的方法，市場樂觀情況增加。港股周五出現反彈，恒指高開逾百點後升幅擴大，升幅曾經接近350點，但突破28800點後略見阻力，收市保持約300點的升幅。恒指重上100天線後，技術上已回補了7月上旬的下跌裂口，短線指數或需在28800點附近消化獲利沽壓，向上觀望重上兩萬九機會，支持參考10天線約28450點。

大市反彈，吸引資金作淡倉部署。因應恒指高位曾經突破28800點，淡友已逐步上移至收回價在29,100點以上的熊證，拉遠與現價的距離，以減低收回風險。看淡可考慮恒指熊證(64577)，收回價29138點，行使價29238點，槓桿比率約55.7倍，兌換比率12000。

好倉資金有資金作換馬部署，沽出收回價在兩萬八以下的牛證獲利，再向上換馬至收回兵約28400點的貼價牛證，觀望大市升幅擴大的機會。看好可考慮恒指牛證(51247)，收回價28428點，行使價28278點，槓桿比率約46.4倍，兌換比率20000；不過留意恒指月中曾跌至接近兩萬八關口，進取好友或需提防貼價證的收回風險。

港股走勢有改善，不過始終大市成交淡靜，大股的日內波動不大，不少股份的期權及窩輪的引伸波幅，均面臨下調壓力，即使破頂的友邦保險(01299)亦不例外。

友邦周五表現強勢，早段升幅已見逐步擴大，突破88元水平，競價後升幅擴大至逾2.7%，以全日高位88.5元收市，同時亦是歷史新高。友邦自7月上旬起已開始整固，在84元至85元橫行一段時間後，終於出現突破並再創新高。延續近期的上升軌，短線觀望挑戰90元關口的機會，並留意85元關口能否建立支持。

友邦破頂，但好倉以獲利為主，反而更多投資者選擇反手作淡倉部署，觀望出現技術性回套的機會。股價橫行、追貨資金有限，需求不足令期權及窩輪的引伸波幅面臨下調壓力。為了避開引伸考慮，有資金轉為留意牛熊證，並以距離現水平約4至5%，作為挑選收回價的指標。看好可考慮友邦牛證(50938)，收回價83.88元，行使價83.28元，槓桿比率約14.5倍。相反看淡可留意友邦熊證(59538)，收回價92.88元，行使價93.48元，槓桿比率約16.4倍。

另一隻大藍籌重磅股騰訊(00700)周五反彈，高位曾升逾363元，收市保持逾1%的升幅，企穩在360元水平以上。向上觀望挑戰一個月高位367.8元的機會，支持參考350元關口。

與友邦情況相若，騰訊近期維持在360元好淡爭持，資金部署未見明顯；而在股價波幅收窄下，由於窩輪引伸波幅受壓，有投資者轉為留意騰訊牛熊證，並以500兌1的換股比率減低遠價證的面值，作免除引伸考慮的部署。看好可考慮騰訊牛證(50334)，收回價344.38元，行使價341.58元，槓桿比率約14.5倍。相反看淡可留意騰訊熊證(68942)，收回價379.88元，行使價382.68元，槓桿比率約16.8倍。

較意外引伸波幅亦見受壓的，有弱勢股小米集團(01810)，周五雖然止跌回穩，高位曾升逾2%至9.2元，但略見反彈已見沽壓重現，收市僅升約1%。市場關注同股不同權股份會否在7月如期納入「港股通」內，以及小米會否再回購，向上觀望重上10天線約9.35元，支持參考歷史低位8.91元。

小米反彈幅度未見明顯，資金繼續開好倉博反彈，但自7月上旬小米限售股解禁後，由於市場供應增加，引伸波幅穩步回落，小米牛證或是免除引伸考慮的觀望反彈之選。看好可留意小米牛證(64452)，收回價8.38元，行使價7.98元，槓桿比率約7.3倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。