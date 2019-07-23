即巿股評 港股直擊

上月29日在日本大阪的「習特會」，總統特朗普承諾暫時不向額外約3000億美元中國貨加徵關稅，據稱中國應允大量購買美國農產品。「習特會」又促成美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及財長努欽（Steven Mnuchin），於7月9日致電中方首席談判代表、副總理劉鶴以及商務部部長鍾山，商討仍未解決的貿易問題。

不過，就在雙方談判官員首次恢復已中斷了兩個月的經貿磋商後一個星期，特朗普上周二（7月16日）於白宮內閣會議表示，與中國達成貿易協議還有很長的路要走，他重申，如果有需要，會向額外3250億美元中國貨加徵關稅。特朗普又說「我們正在和中國傾談一項協議，但願他們沒有違背我們之前達成的協定」。

特朗普提及之前達成的協議，不知是否指中方應承購買美國農產品，但中國官方似乎並沒有確認過相關承諾（未見傳媒正式報道）。對於特朗普威脅加徵關稅，中國外交部發言人耿爽回應強調：「千里之行，始於足下，不管道路多漫長，只要你邁開腳步，堅定向前，總能到達終點。如果美方加徵新的關稅，無異於給雙方的經貿磋商設置新的障礙，只會給中美達成經貿協議的路途更為漫長。」完全沒有提到購買美國農產品。

《華爾街日報》則報道，中美貿易談判陷入停滯，中方期待先行觀望美國如何兌現特朗普在「習特會」的承諾，讓美國金司重新出售產品給華為，即放寬華為的出口管制，才繼續推動談判進程。然而，美國貿易代表處其後確認，貿易代表萊特希澤和財長努欽於周四（7月18日）已與中方代表通電話；中國外交部發言人耿爽亦證實，雙方討論落實兩國元首大阪會晤共識的問題。努欽較早前在法國出席G7會議時表示，如果中美貿易談判有足夠進展，雙方會舉行面對面的談判。

誠如特朗普所言，中美達成經貿協議的道路很漫長，亦不能奢望會一舉解決愈來愈複雜糾纏的爭端。幸好，港股似已擺脫中美經貿爭議的影響，恒指上周連續出現5陽燭，到周五以28765點收市，全星期錄得294點或1.03%升幅。

上周三「搏拳實錄」講到，EJFQ的恒指TrendWatch下降通道的斜度，過去一個月明顯收窄，亦即是通道呈現相當幅度的「抬升」，又提到重新考慮在持有29200點即short call的基礎上，搭建一個Short Strangle。老徐亦坐言起行，當日就沽出即月行使價28400點的期指put，收取180點期權金。

老徐在TrendWatch跌勢改善之中仍繼續持有short call，主要是EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，自7月開始只是反覆緩慢上升，亦從未接近更不要說突破40%水平（上周五報33.4%）。俗語說五窮六絕七翻身，在強勢股指數乏力大幅上揚的市況，相信在餘下8個交易日，唔夠時間畀恒指翻身（7月恒指，起碼也要較6月底收市的28542水平高1000點先至講得「翻身」）。

老徐