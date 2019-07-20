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耀才料恒指短期二萬八九上落 睇好5G板塊

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自踏入第二季起，港股受到中美貿易戰火重燃而變得反覆不定，即使中美兩國握手言和，惟談判進展未見起色，加上市場已沒有任何憧憬，大市仍然欠缺明確方向及成交持續萎縮。

耀才證券(01428)今日再度跨界舉辦《2019下半年「股、樓、舖、玄、ETF投資攻略大型講座》。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近期因市況不佳，接連有大型新股上市計劃觸礁，市傳阿里巴巴亦有意將集資額減半至100億美元，料今年9月掛牌上市。大型新股要突圍而出，需配合「天時、地利、人和」，若8月政治氣氛緩和、中美貿易戰向好發展，才能造就好的大市及新股氣氛。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股短期仍難擺脫上落市格局，特別是中美貿易談判難有共識情況下，恒指短期亦只會於28000至29000點上落。板塊方面，依然看好5G板塊表現，以及防守性較高股份。

三星資產運用ETF業務銷售總管蕭曉婷表示，港股夾雜在中美之間，料中美經貿磋商短期內難有突破，不過相信美國減息預期會對大市帶來短期支持。油價方面，細心審視供求的基本因素，可為油價方向提供最佳指引。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，香港政治局勢不穩，短期會影響旅客數量，零售旅遊行業受損較大，但香港的樓市因爲租務需求較強而有所支持；股市方面主要因7月貿易戰暫時平息將會再挑戰年初高位，市盈率低的高息股亦可趁機吸納。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，近月香港樓價重拾升幅，今年上半年累積升幅更達10%。指數升幅比預期為高，反映現時樓市向好。預期今年一、二手住宅銷售量會有輕微上升，預期達至5.8萬至6萬宗，估計今年全年一般住宅樓價平穩，豪宅及超級豪宅則有5%升幅。

盛匯商鋪基金創辦人及行政總裁李根興認為，現在不是「租舖」好時機，而是「買舖」好時機，因為「租舖」睇今日，「買舖」睇未來。

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