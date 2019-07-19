重要通告 港股直擊

玖龍紙業(02689)公布，為其間接持有67%的附屬正陽紙廠一筆1.4億歐羅3年期貸款作擔保。

根據貸款協議，倘董事長張茵及其家族成員持有少於51%股權或不再對公司维持管理控制權，貸款協議將即時到期並償還。