今日 22:50
重要通告
港股直擊
玖龍紙業(02689)公布，為其間接持有67%的附屬正陽紙廠一筆1.4億歐羅3年期貸款作擔保。
根據貸款協議，倘董事長張茵及其家族成員持有少於51%股權或不再對公司维持管理控制權，貸款協議將即時到期並償還。
沙中線三站明年首季先通車
今日信報
人類登月50年 中美星空爭霸
迪士尼票房獨靚 頹氣Netflix博降班
黃國英
｜
今日信報
另類數據證內地經濟壓力未消
呂梓毅
｜
今日信報
銀髮族首遊行反修例促回應
【美股】後市 還看金融業
梁偉基
｜
財富管理
減息過後還看基本因素
梁振輝
｜
財富管理
【加元】滙市風雲中突圍
李若凡
｜
財富管理
宗教界緊急呼籲林鄭回應民間強烈訴求
時事脈搏 ｜ 今日 12:49
【盤房來料】港鐵趁盈警搵位上車
即巿股評 ｜ 今日 13:25
【股海揚帆】銀紙貶值樓價再升 買樓可吼低水盤
即巿股評 ｜ 今日 11:04
啟德4A1住宅地接4標書 區內最少
地產新聞 ｜ 今日 17:17
中午飆310點 港鐵 港交所逆市跌
港股直擊 ｜ 今日 12:32
百威英博售澳洲業務 涉資近882億
國際財經 ｜ 今日 15:13
【輪證贏家】恒指破位？
港股直擊 ｜ 今日 11:58
深水埗區會爆混亂 市民與區議員互吐口水
時事脈搏 ｜ 今日 11:29
7.21遊行獲批 限灣仔終點9時結束
時事脈搏 ｜ 今日 17:12
美國商務部裁定中國傾銷鋼架
國際財經 ｜ 今日 12:37
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞