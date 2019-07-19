市場憧憬美國減息0.5厘升溫，美股挫過百點後倒升收市，港股接力造好，全日漲303點，但成交只有675.85億元。
北水轉流入，由上日淨流出181萬元，轉至今日淨流入3.2億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
建行(00939)為今日最多淨入個股，全日錄7696萬元淨買，其次為今日破頂的友邦(01299)，今日淨入7677萬元。
其他金融股也獲內地資金追捧，國壽(02628)、港交所(00388)、平保(02318)及廣發(01776)亦錄北水淨買，全日分別有6093萬元、3482萬元、2553萬元和1274萬元淨入。
金價上升，招金(01818)和山東黃金(01787)分別錄5991萬和5138萬元淨入，但紫金(02899)則有4942萬元淨走。
其他錄淨入個股包括安踏(02020)、中生製藥(01177)、嘉年華(00996)、融創(01918)及騰訊(00700)，全日分別錄5471萬元、3689萬元、1652萬元、913萬元及782萬元淨入。
不過，恒大(03333)全日錄6201萬元淨走；而中興(00763)亦錄6013萬元淨沽。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、恒大、騰訊、平保、港交所、紫金、安踏、融創、山東黃金及友邦。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:嘉年華、融創、騰訊、中興、招金、國壽、廣發証券、中生製藥、山東黃金及安踏。