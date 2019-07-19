訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:46 港股直擊 即巿股評

【北水手影】轉淨入3.2億元 買金融股 沽恒大

放大圖片

市場憧憬美國減息0.5厘升溫，美股挫過百點後倒升收市，港股接力造好，全日漲303點，但成交只有675.85億元。

北水轉流入，由上日淨流出181萬元，轉至今日淨流入3.2億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為今日最多淨入個股，全日錄7696萬元淨買，其次為今日破頂的友邦(01299)，今日淨入7677萬元。

其他金融股也獲內地資金追捧，國壽(02628)、港交所(00388)、平保(02318)及廣發(01776)亦錄北水淨買，全日分別有6093萬元、3482萬元、2553萬元和1274萬元淨入。

金價上升，招金(01818)和山東黃金(01787)分別錄5991萬和5138萬元淨入，但紫金(02899)則有4942萬元淨走。

其他錄淨入個股包括安踏(02020)、中生製藥(01177)、嘉年華(00996)、融創(01918)及騰訊(00700)，全日分別錄5471萬元、3689萬元、1652萬元、913萬元及782萬元淨入。

不過，恒大(03333)全日錄6201萬元淨走；而中興(00763)亦錄6013萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、恒大、騰訊、平保、港交所、紫金、安踏、融創、山東黃金及友邦。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:嘉年華、融創、騰訊、中興、招金、國壽、廣發証券、中生製藥、山東黃金及安踏。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。