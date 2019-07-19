重要通告 港股直擊

中國民生金融(00245)發盈警，預期截至6月底止中期業績錄得虧損。該公司去年同期錄得溢利1.76億元。

該公司表示，預期業績虧損主要由於計入損益之金融資產的公平值下跌，產生未變現虧損。