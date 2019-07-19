港股直擊 即巿股評

美國減息憧憬升溫，推動隔晚美股先挫後高收，加上中美經貿官員通電話，緩和貿戰氣氛，中港股市造好。

恒指高開123點，即返10天(28455點)及20線(28520點)，開市後升幅一度收窄至89點，見28551點全日低，之後發力，抽穿100天線(約28644點)，最多升347點，見28809點全日高，中午升310點，午後於上午波幅內走。恒指收報28765點，升303點或1.1%，為7月4日以來收市新高。大市今日上升股份比例為六成；下跌股份比例為四成。

總結全周，恒指升293點或1%。

國企指數報10909點，升124點或1.2%。國指全周升121點或1.1%。

大市成交額675.85億元。

滬指升0.79%；深成指升0.81%。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)辦公室證實，萊特希澤與財長努欽當地周四與中國貿易官員通電話。

美國道指期貨最新升100點，報27301。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.5%；友邦(01299)創新高，收市升2.7%；電能(00006)創逾一年高，升1.5%；港交所(00388)遭高盛降級削價，反覆高收0.1%。相反，港鐵(00066)盈警，遭大摩叫沽，股價挫2.7%。

焦點板塊

科技股：調查機構Gartner近日公布，華為在全球手機市佔率提升至15.7%，華為供應高舜宇(02382)升2.9%；丘鈦(01478)飆5.3%。其他手機股方面，富智康(02038)中期虧損收窄，股價升1.2%；瑞聲(02018)升1%；小米(01810)回升1.2%。5G概念股方面，鐵塔(00788)升2.4%；中興(00763)升1.3%；芯片股ASM(00522)飆7.9%；中芯(00981)升1.4%。科網股反彈，金蝶(00268)升3.5%；微盟(02013)升3.4%；金山軟件(03888)升2.3%。

黃金股：金價隔晚上揚，紐約期金更續創6年收市新高，金礦股全線造好，招金(01818)升4.5%；山東黃金(01787)升4.7%；紫金(02899)升2.2%；靈寶黃金(03330)升3.6%；SPDR金ETF(02840)漲1.1%；價值黃金(03081)升1%。另外，中國白銀集團(00815)見炒作，收市飆41.8%；旗下金貓銀貓(01815)飆32.1%。

石油相關股：美國總統特朗普表示，美軍在霍爾木茲海峽擊落伊朗無人機，中東局勢升溫。國際油價昨晚受墨西哥灣恢復生產拖累下挫，亞洲時段反彈逾1%。石油股造好，中石化(00386)和中海油(00883)升約1.9%；中石油(00857)升1.2%。油服股中石化油服(01033)、安東(03337)和海隆(01623)升逾1%。

焦點股份

酷派集團(02369)：停牌逾兩年復牌，低開61.1%，報0.28元屬全日低，收市挫46.5%，成交額3.53億元。集團稱，已按上市規則規定刊發財務業績及解決任何審計保留意見、進行適當調查以解決審計問題，以及通知投資者所有資料以評估公司狀況。

中煙香港(06055)：全球最大煙草集團之一菲利普莫里斯(Philip Morris)昨晚公布第二季盈利及營收均超越預期。中煙香港借勢造好，收市飆14%，成交額7.48億元。

國藥科技(08156)：股價飆17.7%，集團與中維華信和主要股東國藥藥材訂立戰略合作框架協議，打造智能便民服務店。

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