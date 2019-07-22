即巿股評 港股直擊

讀者葉小姐問：「你好，想問中鐡建(01186)前景，10.34元入了貨。」(周五收報9.64元，升2.7%)

涂國彬 永豐金融資產管理部董事總經理

「基本面看，買基建鐵路股，多數人重視國策的支持，畢竟官方定調下行壓力之下，能夠拉升經濟的，可以預見，貿易戰之下不會是外貿，內需亦非一下子到位，反而是固定資產投資或基建等，最為立竿見影，此亦為憧憬之源頭，但要小心，經歷過十年的投入，不難發現，官方對於之後的去庫存和去產能等，亦有顧忌。更重要的是，企業層面，對股東而言，一般經營績效及純利率一般，投資者中長線的興趣未必大。至於技術面，近日股價走勢向上，有望再上，短線宜把握動力，惟不能執著於買入價，尤其參考之前的行情韻律，反覆上升後，偶有突如其來一下子向下，要回復舊觀往往需時甚久。故只宜短線走位，有機會先行減持部分，不應太在於當日的買入價。」

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師

「早前國務院辦公廳印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》指出，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。雖然此政策未必與基建有直接關係，但就有助推動地方政府發展更多項目，變相也有機會使中國鐵建等基建板塊受惠。中國鐵建早前公布2019年上半年累計新籤合同額7186.97億元人民幣，同增18%，較一季度提升11.74個百分點，其中二季度單季新籤4212.99億元，同增28%。集團的新增合同數量勝預期，某程度上可能是受惠於國策。集團現價市盈率為6.736倍，略低於同業中國中鐵(00390)，相信仍有機會返回讀者的買入價，甚至更高。」

羅崇博 信報首席分析員

「今明兩年是「十三五」規劃最後兩年收官之年，據過去經驗都有大量工程，是投資最密集時期，另外中央加大了2019年地方政府的發債額度，緩解了過去基建投資增速能否加快的最重要約制因素，故國策面上鐵路基建股應該有運行。主要股份中，目前以中國中鐵較獲分析員看好，公司在鐵路、城軌及市政建設上具有較強競爭力。中鐵建與中國中鐵於過去四個月明顯跑輸大市，EJFQ勢頭能量維持轉弱，近期稍有起色，特別是中鐵建，預測市盈率及市賬率均較中位數低1個標準差，有條件展開反彈，有望升回至讀者家鄉價，建議可續持有，屆時留意EJFQ勢頭能量情況，若確認轉強，可作中線持有。」

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