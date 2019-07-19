即巿股評 港股直擊

今日分析股份是魏橋紡織(02698)，集團於今年4月15日收市後發布2018年報顯示，截至去年12月底的股東應佔溢利約6.44億元(人民幣‧同下)，較2017年同期約5.22萬元，增加23.29%，表現不俗，並見溢利為過去五年的第三高，暫看去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團無有帶來很大的負面影響。然而，集團於7月8日晚上發盈警，主要受貿易保護主義升溫等不利因素的影響，全球經濟增速乏力，市場消費減弱，致使中國棉紡織品市場需求疲軟。整個紡織行業承壓，預計今年上半年業績將顯著低於2018年同期。

市賬率及市盈率分析

筆者不排除股價短期仍會受壓，或要有下試至2015年9月低位2.00元水平。至於資產淨值約183.94億元，而截至今年6月底已發行股數約11.94億股，計出每股淨值折合為17.5352港元，相對今年7月15日收報2.38元，市賬率為0.14倍，遠低於1.00倍反映現價偏低。另可參考2014至2018年之每年最低市賬率介乎0.14至0.22倍，平均值為0.19倍，高於現時的0.14倍，也可確認現價偏低。平均值相對每股淨值為17.5352元，得出每股合理值為3.31元，較2.38元之潛在升幅為39.07%。至於2018年股東應佔溢利約6.44億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.6148港元，對比2.38元之市盈率為3.87倍。

盈警下調股息率預測

參考2018年之每年最低市盈率為3.42至11.56倍，平均值為5.85倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為3.60元，較2.38元之潛在升幅為51.26%。再者，集團於2014至2016年每股派息走勢，與溢利表現方向一致，去年每股股息折合為0.1886港元，對比2.38元之股息率為7.92%。過去五年每年股息率平均值為5.26%，相對上述每股股息，計出每股合理值為3.59元，較2.38元之潛在升幅為50.84%。另可留意現時股息率接近8厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。考慮到上述盈警因素，預期今年股息派發較去年為低，但筆者預期以現價計算，仍不會少於6厘。

預期回報率仍逾四成

綜合上述三種分析，每股合理值為3.31至3.60元，平均值為3.50元，而計入盈警因素，筆者認為集團的每股合理值仍少於3.30元，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過38%，連同股息率不少於6厘的前設，預期一年回報率超過44%。集團主要從事棉紗、坯布及牛仔布的生產及銷售，以及電力和蒸汽的生產及銷售。參考2018年報，集團列出2019年展望，管理層表示國內外宏觀環境複雜性預計將有所提高，風險因素有所增加。紡織行業有望在內需消費拉動和轉型支撐下保持平穩運行，但成本、環保等一系列外部壓力仍需克服，貿易摩擦需妥善應對，行業加快推動高質量發展、提升抗風險能力的任務將更加緊迫。

誠如上述集團已發盈警，預計今年上半年業績將顯著低於2018年同期；相信2019全年盈利錄得倒退機會大。自今年4月9日高見3.36元後 (暫為2019年高位)，便見股價反覆向下，至7月10日收報2.37元，為2009年4月以來最低價 (股價經除淨調整)。現價2.38元與2.37元只差一個價位，反映現價偏低，配合上述以基本面而言股價亦得出偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.15元或以下買入；保守者則可於1.90元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為3.20至3.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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