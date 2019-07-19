即巿股評 港股直擊

聯儲局再有官員放鴿，令原本今個月聯儲局減息半厘機會由本來不足五成，升至七升，寬鬆貨幣政策令市場氣氛回復熾熱，令早段下跌嘅美股拗腰回升，道指亦由挫逾百點逆轉跌勢至倒升收場。港股今早亦做好，半日升逾三百點。

恒指高開123點，成功收復10日(28454點)及20日線(28520點)，雖然開市後升幅一度收窄至89點，低見28551點，仍守10日及20日線，之後回勇，更成功突破100日線(約28644)，最多升347點，見過28809點半日高位。中午恒指報收28772點，升310點；國指半日報收10929點，升145點。

雖然中美貿易談判作未有新一輪時間表，但雙方再通電話，令市場憧憬中美雙方談判可於短期內再展開，令市場氣氛再好轉。藍籌重磅股各有表現，騰訊(00700)半日升1.2%，重返360元以上，總算遠離350元支持死線。而友邦(01299)半日升2%，再創新高，以友邦喺內地市場嘅發展潛力，友邦可享有較高估值。等咗幾日中生製藥(01177)終於衝上9元樓上，阿Man一直睇好中生製藥，以走勢嚟睇，中生股價重返雙位數指日可待。

港鐵(00066)發盈警，表示需要為沙中線紅磡站及屯馬線作出20億元撥備，及英國First MTR South Wstern Trains Limited作出4.3億元撥備，兩項撥備合共24.3億元。雖然大摩唱淡叫沽售，但阿Man反而認為趁地鐵呢下回調，係買貨好機會。由於地鐵仍有大把地產發展項目排住隊等入帳，兼且公司已表示撥備亦會維持一貫派息政策，區區24億撥備，對地鐵影響有限，股價跌至10日及20日線之間，於20日線見支持，選擇現價入市，可以50元為終極止蝕位，都唔係無得博。

至於手機設備股今日表現唔錯，有調查機構指華為喺全球手機市佔率提升至15.7%，備應商之一嘅舜宇(02382)半日升3.8%，為半日升幅最大藍籌股。其他手設股半日普遍上升，升幅由不足一個%至超過5%不等。

阿Man呢期一直唱好黃金價格，隔晚金價再度上揚，紐約期金更續創6年收市新高，金礦股全線向好，而阿Man至愛嘅SPDR黃金ETF(02840)半日升1.5%，所以話點可以冇佢看門口。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)