港股直擊 即巿股評

隔晚美股先挫後高收，減息憧憬升溫，加上中美經貿官員通電話，推動港股今早突圍。

恒指高開123點，即返10天(28454點)及20線(28520點)，開市後升幅一度收窄至89點，見28551點半日低，之後發力，抽穿100天線(約28644)，最多升347點，見28809點，創7月5日以來新高。恒指半日收報28772點，升310點或1.1%，大市成交額388.99億元。

國企指數報10929點，升145點或1.4%。

A股亦造好，滬指半日升1.01%；深成指升1.16%。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)的辦公室證實，萊特希澤與財長努欽當地周四與中國貿易官員通電話。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.2%；友邦(01299)創新高，半日升2%；電能(00006)創逾一年高，半日升1.5%；中生製藥(01177)飆3.5%。相反，港鐵(00066)盈警，遭大摩叫沽，半日挫2.1%；港交所(00388)遭高盛降級削價，半日跌0.7%。

焦點板塊

手機股：調查機構Gartner近日公布，華為在全球手機市佔率提升至15.7%，華為供應高舜宇(02382)半日升3.8%，為升幅最大藍籌；丘鈦(01478)飆5.3%。其他手機股亦造好，比亞迪電子(00285)升1.4%；信利(00732)升0.9%；瑞聲(02018)升1.9%。另外，中興(00763)升1.3%；小米(01810)回升1.2%。

黃金股：金價隔晚上揚，紐約期金更續創6年收市新高，金礦股全線造好，招金(01818)升2.9%；山東黃金(01787)升4%；紫金(02899)升2.9%；靈寶黃金(03330)升3.7%；SPDR金ETF(02840)漲1.5%；價值黃金(03081)升1.3%。另外，中國白銀集團(00815)今早見炒作，半日飆四成。

焦點股份

酷派集團(02369)：停牌逾兩年復牌，低開61.1%，報0.28元屬半日低，中午挫44.4%，成交額2.93億元。集團稱，已按上市規則規定刊發財務業績及解決任何審計保留意見、進行適當調查以解決審計問題，以及通知投資者所有資料以評估公司狀況。

中煙香港(06055)：全球最大煙草集團之一菲利普莫里斯(Philip Morris)昨晚公布第二季盈利及營收均超越預期。中煙香港借勢造好，半日升8.7%，成交額4.18億元。

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