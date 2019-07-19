港股直擊 即巿股評

噚日朝揀咗隻恒指熊(50578)出嚟，槓桿高高地用嚟做Day Trade最好不過，拆開恒指5分鐘圖就見到今朝早11點至11點35分呢段時間，SlowSTC(14,3)見過超買水平，當時(50578)高低位就做過$0.054/$0.051，平均買入價就係$0.0525。寫完噚日隻[下半part]論文之後，望望恒指5分鐘圖，見SlowSTC(14,3)落到超賣，(50578)當時證價做緊$0.061，16.2%賺幅。

今朝恒指開市升124點，開市報28585點；到依家9點46分，恒指升幅擴大至升225點，做緊28686點，暫時高位見28703點，熊證首兩層街貨(28500至28599點，同埋28600至28699點)已經全數殲滅，變相28700至28799點呢度先至係最貼價嘅熊證，而由於呢道亦都係重貨區，有相當於1125張期指，所以呢一層被殺嘅機會都真係唔細。

真激氣，誓估唔到個市無啦啦今日彈上，仲要一次過將之前嘅100天線(28645點)+「楔形」頂+「下降通道」頂全數破晒，DMI嘅ADX數值喺9點57分，恒指升286點時見14.63，仍低於噚日嘅15.37，咁當然如果稍後時間恒指再比出一個好強力度時，即市嘅ADX都有掉頭嘅可能。不過奇怪嘅恒指波幅指數(VHSI)則仍然處於低水，如果好似噚日所講「恒指要爆單邊先至可以衝出重圍」嘅話，咁今日呢2XX點近300點都chok唔起條VHSI，係咪暗示緊比market知將會有一場更強嘅腥風血雨會出現？

換條保歷加通道出嚟睇，咦？乜原來依家條保歷加通道口收窄中呀？道通口收窄就即係暗示個市之後嘅走勢有限，呢個位又真係同處於低水平嘅VHSI好吻合喎。

恒指開市頭半個鐘確係愈上愈有，5分鐘圖見到恒指SlowSTC(14,3)一早喺9點35分就拉到上嚴重超買水平，只不過係到依家死都唔肯落嚟，就連14RSI都係同一時間被抽高，依家都係處於嚴重超買位，個市拉到啲技術指標咁盡，嚟睇都係打算喺上半場食埋28700至28799點嗰1125張期指街貨先至安落。

依家10點22分，恒指仍然升緊2XX點近300點，最高見過28794點，層數上28700至28799點呢一層未死晒嘅，但爭嗰5點我諗大家都同當佢死咗無分別，同時見到個市隊得咁強，估計近熊嗰堆都應該人踩人咁走貨，轉軚入Call/牛又好，將熊證條防守線拉遠啲都好，心理壓力下都唔想同個市跟車咁貼，問題只係幾時走；恒指5分鐘圖上見到SlowSTC(14,3)終於有掉頭嘅跡象，手執熊/Put嘅似乎可以開始捕捉逃生門。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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