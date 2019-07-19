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今日 09:39 香港財經 港股直擊

承興國際今早停牌

承興國際控股(02662)今早停牌。停牌前報1.16元。

承興主席羅靜涉嫌經濟詐騙在內地遭刑事拘留，於美國上市的內地大型財富管理公司諾亞財富其後聲稱，羅靜向諾亞旗下的上海歌斐資產管理，抵押了承興6.77億股股份，承興昨晚發公告指未有文件證明羅靜是否已抵押公司股份予歌斐資產管理。

承興又披露，公司在中國的兩個銀行賬戶遭限制使用，現階段對於集團整體財務狀況影響甚微。此外，由於中國警方在搜查羅靜辦公室時，扣押了部分文件，當中涉及承興營運的會計記錄，有可能影響集團需要延遲公布2019年中期業績。

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