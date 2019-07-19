港股直擊 即巿股評

聯儲局官員發聲促減息，隔晚美股先低後高收。港股連跌兩日回吐後，料今早續受制十天線。

道指反覆升3點，報27222點；標普500指數升0.36%，收報2995點；納指升0.27%，收報8207點。

個股方面，Netflix瀉10.2%；蘋果上揚1.1%；IBM盈利勝預期，升逾4%。另外，微軟收市後公布第四財季每股核心盈利1.37美元，勝市場預期。

紐約聯儲總裁威廉斯(John Williams)認為，美國利率處於接近零水平，在經濟危機初現時刻，最有效應對方法是減息。

貿易談判方面，美國農業部數據顯示，中國上周恢復向美國大手採購高梁農作物。另外，美國財長努欽稱，兩國官員稍後通電話，可能進一步面對面磋商貿易。

布蘭特期油收市挫2.7%，每桶報61.93美元；紐約期油跌2.6%。美國總統特朗普表示，美軍拳師號攻擊艦在霍爾木茲海峽擊落一架伊朗無人機，中東局勢或升溫。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.76元，較本港昨日收市高0.01元；騰訊(00700)ADR收報356.01元，低0.59元；國壽(02628)ADR收報20.57元，高0.07元；中海油(00883)ADR收報12.86元，低0.02元；中石油(00857)ADR收報4.26元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報5.13元，無起跌；中移動(00941)ADR收報70.5元，低0.05元；聯通(00762)ADR和中電信(00728)ADR無起跌。

ADR港股比例指數報28395點，較港收市低66點。夜市期指收報28523點，較昨日恒指收市高水61點。恒指昨日跌131點或0.46%，收報28461，兩日累跌157點，失守十天(28456點)及廿天線(28510點)。

焦點股份

港鐵公司(00066)：發盈警，為紅磡站事件及分階段啟用屯馬線相關費用撥備20億元，連同英國項目撥備4.3億元，合共撥備24.3億元。留意股價今早表現或較波動。

酷派(02369)：達成所有復牌條件，今早復牌。

中遠海能(01138)：預期中期業績扭虧，盈利介乎4.4億至5億人民幣，去年同期虧損2.37億元。

六福集團(00590)：截至6月底止，首季零售業務同店銷售按年下跌10%。其中，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售，分別減少19%及增加4%。

現代牧業(01117)：昨晚公布按每股1.3535元，向於深交所上市的新希望乳業配售2.76億股；同時，新希望乳業亦以每股1.3535元，購買3.19億股質押股份。兩者合共淨籌8.05億元。現代牧業昨日股價急升一成二，配股價較昨日收市價1.39元折讓約2.63%。

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