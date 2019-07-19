即巿股評 港股直擊

由於中美貿易談判再傳停滯，本港及內地股市持續偏弱，恒指今早低開200點，其後跌幅一度擴大至216點，低見28376點，最終收市跌131點或0.5%，報28461點，大市全日成交605.87億元。惟筆者認為，港股在低位仍有承接，

未來一周，若恒指仍能守穩28000點之上，將有望展開另一輪反彈，建議可留意一些近期已嚴重超賣的股份。

選股方面，建議可留意金蝶(00268)，該公司在本月初發盈警指，由於今年執行加速雲轉型戰略及加大金蝶雲蒼穹業務的戰略性投入，預計上半年純利按年減少30%至40%至僅1.02至1.19億人民幣，股價隨即由高位8.99急跌至低見6.66元才告反彈。

金蝶正值業務轉型時期，初期難免作出「犧牲」，投入資金也會較多，盈利下降是預料之內的事情，重要的是新業務未來的發展前景，事實上，金蝶的雲服務增長強勁，估計上半年收入增加達59%至5.63億元人民幣，惟該業務處於虧損時期，而管理層也預期難以在2020年之前輚虧為盈，但觀乎其收入的增長速度，相信未來數年來，將會為該公司帶來可觀利潤。

本月初其股價因盈警的消息已嚴重超賣，近期在低位已企穩，若大市走勢配合，股價有望作出較大幅度的反彈。建議確定恒指守穩28000點之上後，可現價買入，目標看10元，以入市價5%作止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益