即巿股評 港股直擊 國際財經

港股未擺脫悶局，恒指昨天收報28461點，下挫131點，主板成交金額連續兩日徘徊於600億元水平，可見市場瀰漫觀望氣氛，美股炒減息預期良久，利好因素已反映得八八九九。此外，中美貿易糾紛擾攘一年多，據美國總統特朗普所言，達成協議仍有很長路途要走，雙方連何時重啟新一輪談判亦懸而未決，自不足以牽動港股。

技術上看，恒指周一(15日)挫至28071點後隨即反彈，該位置為50天線、大型成交量密集區頂部，以及前升浪回調38.2%的交滙，有較強承托力。雖然下方支持充足，但上方阻力也不輕，事關28600點水平剛好是100天線、4月中至今形成的下降通道頂與另一個大型成交量密集區頂部的滙聚，意味於重磅消息出籠前，恒指將圍繞10天線波動，在28000點到28600點之間窄幅上落。

值得留意的是，恒指14天相對強弱指數(RSI)有持續轉弱跡象，若往後不幸失守50中軸，且進一步跌穿7月9日低位48.3，呈一底低於一底，恐不利港股走勢。

整體大市方向未明，炒上炒落皆無太高值博率；相反，個別板塊更加悅目，其中一直以高息作招徠的房地產信託基金(REITs)，由於業績相對穩定這優點，吸引游資湧入。

在本港上市的10隻房託(不計已停牌的睿富)中，今年以來平均回報達11.8%，跑贏恒指同期的10.1%升幅，領展(00823)、陽光(00435)和置富(00778)股價本月更齊齊創歷史新高。

市場特別關心的「龍頭」領展，股價在7月5日攀上99.8元，距「紅底股」僅一步之遙。領展自2005年11月掛牌，迄今累飆逾800%，連股息計總回報達1532%，名副其實屬「十倍股」(Ten Bagger)。

與本港其他房託相比，領展息率最低，僅2.8厘，較第二位的冠君(02778)還少近1.2厘，但領展有升幅「搭夠」，年初以來股價上揚22.1%，「牛霸」一眾房託。

附【圖】所見，領展過去一年表現與美國債息走勢(逆向)幾乎同步。美國10年期國債孳息率自2018年11月觸頂回落，曾經歷兩次顯著調整，包括去年11月8日到今年1月3日，以及4月17日至6月3日。領展在上述兩個時段分別錄得7.7%及5.7%的升幅，恒指同期卻跌4.4%和10.7%。

美債息跌勢6月開始喘定，迄今微挫0.083厘；期內領展升勢亦放緩，在最近一個多月只有0.9%進賬，遠不及恒指的6.4%。如果美國落實減息，未有導致債息再度急速下滑，領展早前拾級而上的格局恐難以重演，其他本地房託於累積可觀漲幅後繼續奮力上衝的機會也不高。

當然，以房託特性來說，一般其自然增長動力本來就有限，近月股價上揚主要是受惠資金對沖市場風險及利率趨降，若日後真的出現調整，等到息率回報恢復至值博水平，或許才是重投房託的時機。

信報投資研究部

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