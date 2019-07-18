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今日 21:34 重要通告 港股直擊

思考樂教育料半年稅後純利不變

思考樂教育(01769)公布，預期截至6月底止，半年持續經營業務除稅後純利與去年同期並無重大差異。

該公司指出，中期持續經營業務除稅後純利無重大變化，主要因為籌備公司上市而產生的非經常性上市開支；採納國際財務報告準則，導致使用權資產攤銷及確認租賃負債利息，而兩者均並非直接歸因於該集團的營運表現。

若不計及上述事項的影響，則預期持續經營業務除稅後純利按年增加不少於50%。董事會認為，半年除稅後純利增加，主要由於輔導課時總數增加，令收益增加；不斷努力改善經營效率，使營運表現有所改善。

下載港交所通告原文

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