即巿股評 港股直擊

港股成交薄弱缺乏方向，銀行股普遍偏軟，只得東亞銀行(00023)、交通銀行(03328)及另外幾隻細市值的內地銀行股有些微升幅，其他大市值銀行股就無郁動或微跌收市，彷彿大市無事等有事才有方向。

官媒狼批滙控

早前聯邦快遞(FedEx)把華為包裹移送至美國後，中國商務部開始設立一份「不可靠實體清單」，把損害中國國家利益的西方企業及人員作出制裁，但具體制裁就未有公布，而名單需亦未曾透露，但內地官媒已開始對損害國家利益的外企發炮，而聯邦快遞估計榜上有名的呼聲最高，連近日美對台售武的關連企業傳聞亦上榜，另外還有另一呼聲極高的就是滙控(00005)，據《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」説，導致加拿大應美國司法部而逮捕過境的孟晚舟，因美國手上有一份由滙控提供的文件，成為美國指控華為的核心證據，之後滙控隨即與華為結束業務關係，雖然滙控解釋是被迫，自己一直被美國蒙在鼓裏，但那會有人相信，據聞事件令中央極為震怒。

若受制裁益利必受挫

滙控有75%收益來自中國和香港，若到時「不可靠實體清單」榜上有名，相信對業務有一定的影響，而近日滙控股價未見異常或大波動，是否有力人士與中央和解就未知，但查聯交所北水持股量百份比從年初平均維持於7.32%左右，至本年4月10日跌至7.26% ，及至昨天下降至7.23% ，這個0.09%約為240萬股上下，或可能這是市場正常調節，但滙控若果一旦榜上有名，相信對盈利貢獻有75%的地方出事，不應該股價沒絲毫動搖，但內地官媒已經連日狠批對於有損害國家利益的企業、要施以重罰制裁與及要讓對方付出沉重代價，究竟是公開資訊未夠發達、又或是港人對滙控情有獨鍾，就要等「不可靠實體清單」公布後就知曉！現時甚至懷疑自己是否消息過敏開始有神經質！

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。