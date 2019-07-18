港股直擊 中國財經

中美貿談傳陷入僵局，港股連跌兩日。恒指低開200點，早段縮至81點，高見28511點，受制10天線(約28456點)和20天線(約28510點)滙聚，之後跌幅曾挫216點，低見28376，最終恒指收造28461，跌131點或0.46%，兩日累跌157點。

北水由上日流入近11億元，轉為淨流出181萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，財險(02328)有1.67億元淨入；建行(00939)有8183萬元淨買；太保(02601)有189萬元淨入。相反，平保(02318)有3.73億元淨走。

北水掃入兩隻體育用品股，安踏(02020)有6722萬元淨入；李寧(02331)有6952萬元淨入。

北水亦青睞個別醫藥股，中國生物製藥(01177)有3168萬元淨買；藥明生物(02269)有2913萬元淨買

內房方面，萬科(02202)有7078萬元淨入；新城發展(01030)有833萬元淨入；建材股中建材(03323)有1233萬元淨入。相反，融創中國(01918)有45萬元淨走；股價急升的仙股嘉年華國際(00996)有751萬元淨走。

資金流出科技股，騰訊(00700)有7259萬元淨走；金山軟件(03888)有5992萬元淨走；中興(00763)有2302萬元淨走。

另外，連續兩日反彈的承興國際控股(02662)有2154萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 平保、騰訊、財險、融創、安踏、金山、建行、李寧、新城發展及太保。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 承興、嘉年華、騰訊、萬科、融創、中興、中建材、藥明生物、新城發展及中生製藥。