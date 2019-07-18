港股直擊 即巿股評

中美貿談傳陷入僵局，市場擔心談判短期難有起色，隔晚美股三大指數受壓，港股上日跌26點後，今日再跌逾百點，失守十天(28456點)及廿天線(28510點)，惟大市波幅窄，高低相差僅135點。

美股三大指數齊跌，恒指低開200點，報28393，跌幅縮至81點，高見28511點，受制10天線(約28455)和20天線(約28509)滙聚；之後跌幅曾擴至216點，低見28376，惟低位暫見支持，大市跌幅收窄，最終恒指收造28461，跌131點或0.46%，兩日累跌157點或0.55%。

國企指數收報10784，跌63點或0.6%。

全日大市成交605.9億元，比上日600億元略多。

整體大市上升比例只得37%，下跌比例為63%。

即月期指收報28427，跌189點，低水35點，成交有15.25萬張。

A股受壓，上證收跌1%，深成指挫1.6%。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)為跌市元兇，全日跌1.8%，亦質低大市53點；滙控(00005)降0.4%；建行(00939)跌0.5%；中移動(00941)走低0.4%；大市成交奀，港交所(00388)下滑0.2%；中海油(00883)被大和降評級兼削目標價，收跌2.3%，但友邦(01299)支撐大市，收升0.8%。港鐵(00066)收市升0.1%，連升八日創新高，不過收市後發盈警，指出當中要為紅磡站事件及屯馬線作出20億元撥備。

焦點板塊

食品股：內地早前公布，上半年社會消費品零售總額19.52萬億元人民幣，按年增長8.4%，比市場預期佳，食品股續有買盤吸納。旺旺(00151)為升幅最大藍籌，收漲1.5%；康師傅(00322)漲2.7%；統一(00220)升0.8%；日清(01475)創新高，收揚5.5%；啤酒股華潤啤酒(00291)漲2.3%，為升幅最大國指及紅籌成分股；青啤(00168)升2.3%；乳業股現代牧業(01117)飆12.1%；蒙牛乳業(02319)升0.8%；原生態牧業(01431)揚4.8%；連帶豬肉股雨潤(01068)爆升35%；中糧肉食(01610)升3.2%。

手機股：有報道指放寬中國通訊設備商華為的管制未有共識，手機及5G股沽壓較大，舜宇(02382)雖獲花旗升目標價，但收市仍挫2.3%；瑞聲(02018)也挫2.3%；比亞迪電子(00285)跌1.8%；鴻騰(06088)跌1.9%；中興(00763)跌2.2%；京信(02342)跌1.1%；鐵塔(00788)跌1%；小米(01810)跌1.2%。

金礦股：金價回升，重上1420美元，金礦股普漲，招金(01818)飆4.6%；紫金(02899)也漲1.3%；靈寶黃金(03330)升1.5%；SPDR金ETF(02840)走高1.2%；但山東黃金(01787)無升跌。

焦點股份

晉商銀行(02558)：今日首掛，開報3.95元屬全日高，並以全日低位收市，報3.82元，與招股價持平，成交額7430萬元。

三愛健康(01889)：發盈喜，料中績虧轉盈，全日爆升37.8%，成交有3920萬元。

承興國際(02662)：早前因主席被捕而股價急瀉的承興，昨天澄清兩間廣東公司並非集團成員後，上日股價爆升72.5%後，全日再抽高31.8%，成交金額達17億元。