香港財經 港股直擊 重要通告

六福集團(00590)公布，截至6月底止，首季零售業務同店銷售按年下跌10%。其中，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售，分別減少19%及增加4%。

至於香港及澳門市場相對中國內地市場基數顯著較高，首季同店銷售下跌10%，而黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售減少20%及增加6%。內地市場首季的同店銷售則跌7%。

期內，集團在內地淨增設35間六福店舖。截至6月底，六福自營店共有208間，連同1651間內地、1間柬埔寨及1間菲律賓的品牌店，全球合共設有1861間六福店舖，其中1790間位於內地。