港股直擊 即巿股評

港股午後曾下試上午低位，一度跌212點，最新稍為喘穩。截至下午約3時29分，恒指報28414點，跌179點或0.6%，大市成交額509.27億元。

國企指數報10777點，跌70點或0.7%。

A股低收，滬指挫1.04%；深成指挫1.58%。

中美貿易談判陷入僵局，據報因在放寬中國通訊設備商華為的管制未有共識。手機設備股沽壓較大，舜宇(02382)和瑞聲(02018)挫約2.4%；比亞迪電子(00285)跌2.1%；鴻騰(06088)跌1.9%；中興(00763)跌2.2%。另外，小米(01810)跌1.1%。

花旗銀行調查結果顯示，有71%受訪者認為現時屬於差或極差的置業時機。個別本地地產股跑輸，新世界發展(00017)跌2.1%；會德豐(00020)跌1%；嘉華(00173)跌1.6%。

維達國際(03331)上半年溢利4.4億元，按年上升5.39%，股價午後曾飆16.3%，見15.7元，現升15.6%，成交額2330萬元。

多隻細股低位急彈，仙股嘉年華(00996)飆41.7%；半新股嘉藝(01025)升38.6%；三愛健康(01889)飆37.8%；承興國際(02662)曾飆56.8%，現升34.1%，成交額逾15億元。

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