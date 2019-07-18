即巿股評 港股直擊

唔係阿Man馬後炮，之前講過N次，中美貿易談判仍存極大變數，並非一次特習會可以扭轉困局，尤其中美雙方喺唔少重要立場上仍有分歧，又豈能一時三刻可以解決。喺中美貿易談判停滯不前下，美股隔晚下跌，港股今早亦向下。

恒指低開200點後，跌幅收窄至81點，見過28511點半日高位，但10日線(28457點)跟20日線(28510點)滙聚區漸見阻力，100日線(約28633)阻力變得更為遙遠。其後跌幅再度擴大至216點，見過半日低位28376點，低位暫見支持。恒指半日報收28453點，跌139點；國指中午報收10802點，跌45點。

重磅股普遍腳軟，一向係恒指重心嘅騰訊(00700)呢期確係唔精神，暫時騰訊喺375元阻力大，而350元係短線支持。騰訊就喺呢個range裡頭，跟恒指喺28000至28600點之內上落行range 不謀而合。至於其他重磅藍籌股同樣腳軟，友邦(01299)跟平保(02318)算係較為硬淨嘅重磅股，逆市上升，其他保險股亦同見上升。至於石油股又受壓，都係嗰句，講咗N次油價有波幅，冇升幅，石油股即使見到短暫升勢，都唔好輕易落搭。

呢期喺板塊炒作方面，都係物管股同醫藥股較為可靠，而之前有提過嘅內需股，當中就以食品股跟乳業股較有睇頭，今日呢兩類股份又見資金湧入，主要係內地早前公布，上半年社會消費品零售總額按年錄得8.4%增長至19.52億元人仔，反映阿爺谷內需嘅政策，有一定成效。

由於預期金價喺下半年可繼續走強，阿Man亦多次建議要買SPDR黃金ETF(02840)看門口。金價果然喺整固後回升，重上1420美元，SPDR今日同樣升1.2%，相對其他金礦股，黃金ETF可能單日升幅無咁勁，但勝在夠穩陣，所以想以另類方法投資黃金，黃金ETF仍然係不二之選。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)