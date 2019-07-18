港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普表明貿易談判仍有很長路要走，更威脅美國可以隨時向中國加徵關稅，市場擔心中美貿易談判短期難有起色，港股今早挫逾兩百點後跌幅收窄。

美股三大指數齊跌，恒指低開200點，報28393，跌幅縮至81點，高見28511點，受制10天線(約28455)和20天線(約28509)滙聚；之後跌幅曾擴至216點，低見28376，惟低位暫見支持，大市跌幅收窄，最終恒指半日收造28453，跌139點或0.5%；國企指數中午收造10802，跌45點或0.4%，大市成交335.9億元。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)降0.3%；建行(00939)跌0.2%；中移動(00941)走低0.4%；大市成交奀，港交所(00388)下滑0.4%；騰訊(00700)跌1.3%；隔晚油價受壓，中海油(00883)跌2.6%，為包尾藍籌及國指成分股。

焦點板塊

食品股：內地早前公布，上半年社會消費品零售總額19.52萬億元人民幣，按年增長8.4%，比市場預期佳，食品股續有買盤吸納。旺旺(00151)為升幅最大藍籌，半日漲1.8%；康師傅(00322)漲2.4%；統一(00220)升1.2%；日清(01475)飆4.1%創新高。啤酒股華潤啤酒(00291)漲2.2%，為升幅最大國指成分股；青啤(00168)升2.6%；乳業股現代牧業(01117)飆7.3%；蒙牛乳業(02319)微升0.4%；原生態牧業(01431)漲1.3%；連帶豬肉股亦向上，雨潤(01068)爆升18%；萬洲(00288)微升0.1%；中糧肉食(01610)升3.6%。

保險股：大致向好，友邦(01299)升0.1%；平保(02318)漲0.4%；太保(02601)升2.2%；國壽(02628)漲0.2%；財險(02328)漲1.6%；中太平(00966)跌0.7%。

金礦股：金價回升，重上1420美元，金礦股今早上揚，招金(01818)飆5%；紫金(02899)也漲1%；山東黃金(01787)也升2.4%；靈寶黃金(03330)升1.5%；SPDR金ETF(02840)走高1.2%。

軟件股：整體受壓，金山軟件(03888)再跌3.4%；美圖(01357)跌3.7%；閱文(00772)跌0.4%；中軟國際(00354)跌1.2%。

焦點股份

三愛健康(01889)：發盈喜，料中績虧轉盈，中午爆升31.6%，成交有3200萬元。

承興國際(02662)：早前因主席被捕而股價急瀉的承興，昨天澄清兩間廣東公司並非集團成員後，上日股價爆升72.5%後，半日再狂升36.4%，成交金額達8.3億元。