即巿股評 港股直擊

中美貿易談判停滯不前，美股挫過百點拖累港股向下，不過暫時同噚日一樣，盤中跌幅收窄，執筆時跌111點報28481，仍然未跳出100天線(約28642)至下方28000約50天線造六百幾點區間，繼續待變。

「界內證」今日登場，距到期至少六個月或以上，投資者應先了解玩法，觀察不同條款「界內證」價格分布及變動情況。若預期未來六個月恒指將於今年6月4日低位26671至今年4月中高位30280的3609點之間上落，又估計中美貿談驟晴驟雨的話，不妨考慮部署接近有關上下限的界內證。

恒指界內證(47005)的「龍門」(下/上限價)介乎26400至31200之間，目前屬界內，最後交易日是明年1月21日。若目前情況持續，持有者可賺取時間值，根據發行商估算，每日時間值變化為+0.091%，所以你若果好有信心，當然是早買較著數。(47005)現價維持在0.75元，到期若在龍門範圍以內，價格便會是1元，即回報是33.3%。當然，亦有人可能不想持有至到期，會搵機會在中途沽出獲利，但界內證早段價格變動較細，好似今日恒指150點左右波幅，根本很難會令價格起變化，宜多留意不同條款之後的價格變動情況。(47005)此證暫時成交有7宗，涉及金額51萬元，已是暫時第二大成交恒指界內證，筆者亦貢獻了1宗。

至於成交金額暫時最多的恒指「界內證」係(47048)，龍門介乎29080至27600，雖然是界內，但由於龍門較窄，到期未必射中，所以價格亦較0.625元之中間價(1+0.25)/2)為低，現報0.52元，成交428萬元，暫時交易宗數同樣是7宗。

同意友欄《輪證贏家》阿珊所講，發行商界內證網頁資料有改善的地方，雖然我明白「距離界內(%)」的意思是現價與最接近的「龍門框」的距離（所以可以是上限或下限），但玩開「牛熊證」嘅散戶，習慣了睇仲有幾多點要打靶，玩「界內證」的，自然最直接想知尚有多少點可以中龍門。

羅崇博 (杜比)