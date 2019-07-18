即巿股評 港股直擊

好消息！界內證今日正式上市當然好消息啦，但我想講嘅係，經過三個月嘅牙周治療之後，噚日再上去牙醫度做第二次檢查，對比返第一次(即未做牙周治療之前嘅比較)，雖然唔係最perfect嘅狀態，但親愛嘅謝醫生話滿意我呢張成績表，唔需要我做手術；「牙周病要做手術？」嚴重係要架，不過謝醫生話我康復嘅進度比佢想像中好，個半月前佢都話我好大機會要做手術，但依家都唔使，仲可以隔耐啲先至返去見佢添。為此，我噚日臨離開診所之前同佢嚟咗一個深情嘅擁抱，希望唔好嚇親佢啦。

噚日【輪證贏家】有講過：「到下朝嘅時候，如果個市未穿到個100天線(28621點)+「楔形」＋「下降通道」頂，先再諗小注熊/Put，索性呢鋪揸過夜，博佢再落，專心儲肥牛啦。」雖然【下半Part】Schehule咗隻稿係講第二樣嘢，不過唔知你哋噚日有無真係見恒指穿唔過呢個位而小注熊/Put過夜呢？如果有，今朝恒指開市跌200點時，我相信你哋都已經收割。

依家10點4分，一邊同我老媽whatsapp，一路開住個恒指日線圖，線都未畫就見到恒指今日粒燭同100天線(28642點)距離愈嚟愈遠，不過仍然處於「楔形」＋「下降通道」頂底部位置，呢兩條線就好似一條纜，而呢三個交易日嘅燭就好似纜車車廂，擺到明就係落緊山，山腳位暫時可以用住「楔形」底部(約28130點)，一個唔該調整未完且穿埋「楔形」底部嘅話，咁再度落去就係50天線(27984點)，甚至要落到去「下降通道」底部(約27800點)。

依家10點22分，恒指跌幅似乎又再擴大返，至209點，做緊28383點。開恒指牛熊證街貨圖見到，依家恒指係踩咗入下方牛證最貼價的28300至28399點，呢度有相當於327張期指，量的確唔算多，而且計一計牛熊街貨中間位(28600+28399)/2=28499.5點，同現價只係相差116.5點，換言之未必係恒指想企喺中間位，而係牛熊街貨圖距離太窄，好似包圍住恒指咁，而喺恒指嘅角度嚟睇，佢稍為郁多百零點就變成會挨近牛/熊是但一方，如果恒指要衝破呢個圍城嘅話，唯一嘅方法就係用恒指波幅指數接底反彈而形成大點數，再加上DMI嘅ADX都係觸底反彈而產生嘅力度，去出現爆單邊嘅市況。當然，需要推斷嘅係佢爆邊邊啦。

短線嚟講，恒指現水平始終都貼住「楔形」＋「下降通道」頂=, Day trade或過一晚夜嘅可以吼恒指熊(50578)，收回價28876點，同現價有近400點差距，槓桿比率約46.56倍適合即日鮮。

如果你都係睇淡嘅，但想再安全啲嘅話，今日新出嘅界內證就幫到你啦，因為輸極都仲有$0.25嘛。揀界內證時，如果我自己揀嘅方法，其實首先要諗嘅係你買隻underlying升定跌，因為咁係會影響到你揀隻界內證 VS 恒指現價(我當住個underlying係恒指先)係處於「下限與中間價之間」，還是「上限與中間價之間」(而我啱啱先發現商輪啲search engine無中間價，要我自己慢慢計囉...我可唔可以唔計呀？)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家