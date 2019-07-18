粵豐環保(01381)獲垃圾焚燒發電廠公私合作(PPP)項目，股價逆市向好，一度高見4.12元，升5.4%，新造4.1元，仍漲4.9%，成交金額667萬元。
集團附屬粵豐科維獲授韶關垃圾焚燒發電廠公私合作(PPP)項目，並將持有該電廠99.4%的股份。
該電廠每日城市生活垃圾處理能力達1050噸，分兩個階段興建，其中第一階段的處理能力為700噸，第二階段為350噸。營運電廠的特許經營權期限為30年。
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