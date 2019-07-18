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今日 10:08 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】金礦股齊漲招金飆近5% 金價返1420美元關

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隔晚金價回升，重上1420美元，金礦股今早上揚，以招金(01818)表現最醒，現揚4.8%，成交金額3950萬元。

至於紫金(02899)也漲1.6%；山東黃金(01787)也升2.8%；靈寶黃金(03330)升1.4%；SPDR金ETF(02840)走高1.3%。

上日金價走高，一度高見1426.86美元，升1.5%，收造1626.57美元，仍漲1.45%。不過，今早亞洲時段略回落，新造1423.24美元，跌0.23%。

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