港股直擊 即巿股評

隔晚金價回升，重上1420美元，金礦股今早上揚，以招金(01818)表現最醒，現揚4.8%，成交金額3950萬元。

至於紫金(02899)也漲1.6%；山東黃金(01787)也升2.8%；靈寶黃金(03330)升1.4%；SPDR金ETF(02840)走高1.3%。

上日金價走高，一度高見1426.86美元，升1.5%，收造1626.57美元，仍漲1.45%。不過，今早亞洲時段略回落，新造1423.24美元，跌0.23%。

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