即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後略反彈，午後窄幅上落，並在尾市突抽高，以高位收市，全日波幅215點。恒指收報28593點，跌26點或0.09%，成交金額600.21億元。國指收報10847點，跌17點或0.16%；上證收報2931點，跌5點或0.2%。三項指數都偏軟，以A股走勢較差。

恒指以陽燭收市，連續5天出現陽燭，惟未能上破上日高位，但就能守在10 SMA 及200 SMA之上，而且成交下降。MACD快慢線負差距進一步收窄，與指數背馳；若後市走勢向好，MACD快慢線差距有機會由負轉正，釋出利好信號。全日上升股份678隻，下跌908隻，整體市況偏弱。

美國聯儲局褐皮書顯示，從5月中到7月初，美國的整體經濟活動繼續以溫和的速度增長，與對上一份報告相比幾乎沒有變化。聯儲局對美國未來數個月的經濟整體前景基本樂觀，預計經濟將繼續溫和增長。不過，褐皮書亦指運輸及製造業面臨貿易相關的壓力，增添市場的疑慮。

美國商務部長羅斯表示，美國和中國仍須努力解決盜取知識產權、結構性改革及產業補貼等重大問題，才能達成任何貿易協議。在美中貿易的談判中，期望中方回到原先談判時所作的承諾，以解決貿易爭議。另一方面，世貿組織上訴機構裁定，美國向中國執行的11項反補貼措施違反世貿規則。若美方不撤銷，中方有權對美方採取報復制裁。上述事件使投資者擔心與貿易有關的不確定性，可能帶來負面影響。

美股三大指數偏軟，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恆指走勢偏軟，支持參考看7月17日低位28377點。另，首批與恒指、騰訊(00700)、平保(02318)、建行(00939)、友邦(01299)及中移動(00941)掛鈎的界內證於今天上市，宜留意市況在牛皮多天後，會否出現變數，甚至蘊釀轉勢。

個股

路勁(01098)的主要業務為主要業務為於國內及香港經營房地產發展、產業投資及資產管理業務及於國內投資、發展、經營和管理收費公路項目。

集團在2019年首 6個月銷售約人民幣236.26億元，按年增26.38%。其中，物業銷售人民幣220.3億元，增27.9%；高速公路項目路費收入人民幣15.96億元，增8.57%。

另，集團持75%合營透過掛牌方式成功競得一幅位於中國上海嘉定區佔地35,893.60平方米之住宅用地之土地使用權，合資企業之最高承擔為港幣14.5億元。因該土地鄰近集團其他物業項目，料有助產生協同效應。

集團現價市盈率4.387倍，周息率6.743%。股份上日收報 17.5元，上望 18.6元，止損設於17元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師