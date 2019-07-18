港股直擊 即巿股評

美股連續兩日收跌，中美貿易談判停滯不前，美國公司業績公布亦好壞參半，利淡大市氣氛。港股預託證券(ADR)預示今早恒指或低開約兩百點。「界內證」今日(18日)正式登場，為繼牛熊證後，逾10年來再有新的上市衍生產品應市。

道指以近全日低位收市，收跌115點或0.42%報27219點，Caterpillar跌逾2%，領跌道指。標普500跌0.65%報2984點；納指跌0.46%報8185點。聯儲局褐皮書認為整體經濟活動增速緩和。

華爾街日報報道，中美貿易磋商仍處於停滯狀態，美國方面正評估將在多大程度上允許美國企業與中國電訊設備商華為有業務往來。美國商務部長羅斯表示，美中兩國仍需努力解決知識產權盜竊，結構性改革及產業補貼等重大問題，才有望達成任何貿易協議。羅斯又關注，中國一旦違反協議及美國執行協議的能力，預期貿易談判的過程漫長而複雜。.

美國總統特朗普星期二表示，與中國達成貿易協議，還有很長的路要走，如果有必要，美國可能對另外3250億美元的進口中國商品加徵關稅，特朗普在白宮舉行的內閣會議上說，中國本應購買美國的農產品，美國政府正觀察中方是否會這樣做。

電信設備製造商愛立信股價暴跌11.2%，是歐洲斯托克600指數成分股中跌幅最大的個股之一，此前該公司發出警告稱，贏得新的網路業務的成本可能會對其下半年利潤率產生負面影響。

Netflix收市跌1%，盤後交易股價暴跌一成二，主要歸咎於價格上漲導致美國用戶流失。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.43元，較本港收市低0.57元；騰訊(00700)ADR收報359.17元，低4.03元；國壽(02628)ADR收報20.27元，低0.18元。油價續向下，中海油(00883)ADR收報12.99元，低0.19元；中石油(00857)ADR收報4.23元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報5.08元，低0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.27元，低0.58元；聯通(00762)ADR收報8.2元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.69元，低0.02元。

ADR港股比例指數報28380，較周三恒指收市低212點或0.75%。夜市恒指期貨收報28471點，跌145點。恒指昨日以全日高位收市，報28593點，跌26點或0.09%，終止五連升走勢。大市成交縮減至只有600億元。

在港交所買賣的新衍生產品「界內證」將於今日推出，首日將會發行50隻，來自本港六家發行商。界內證設有「上限價」及「下限價」兩個行使價，為相關資產價格設定一個價格區間，如相關資產價格處於區間之內，屬「界內」; 如相關資產價格處於預定區間以外，便屬「界外」。與牛熊證不同，界內證沒有強制收回機制，即使相關資產價格升或跌出預定區間之外，亦不會被收回。界證設有預定的回報，當到期時，若相關資產的結算價處於「界內」，投資者將可獲取每股1港元預定回報；如處於「界外」則可獲得每股0.25港元。換言之，界內證的最大回報，為每股1港元減去該界內證的買入價；而最大虧損為每股買入價減去0.25港元。

焦點股份

中國旺旺(00151)：公布，注意到周一(15日)一篇以「羅文嘉痛批：中天就是紅媒 你拿了北京多少錢要誠實申報」為標題的文章，指控該公司從中國大陸的額外財政補助中獲益。旺旺指出，有關指控完全錯誤，且惡意亦有政治動機，強烈譴責諸如該指控所載錯誤及惡意訊息惡行。旺旺強調，從各政府機構收到政府補助金，為獎勵集團而依法授予，概無與任何集團外第三方(包括中天)的活動相關。

中國神華(01088)：公布6月煤炭銷售量5190萬噸，按年上升32.74%。期內，總售電量110.5億千瓦時，按年跌50.87%。