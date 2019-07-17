港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數齊受壓，港股連升五日後，今早隨美股向下，收市僅回吐26點，成交縮至六百億。

不過，北水流入加快，由昨日的5.77億元，大增至10.92萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

今日流入最多為平保(02318)，全日淨入1.01億元，其次為港交所(00388)全日淨買有6840萬元。

華能(00902)全日錄5429萬元淨買；股王騰訊(00700)也錄5014萬元淨買；吉利(00175)則錄4863萬元淨買。

內房方面，恒大(03333)全日錄淨買5570萬元，萬科(02202)也錄4654萬元淨買，新城(01030)與融信中國(03301)亦分別錄1520萬和571萬元淨買，但融創(01918)錄淨走6939萬元，為全日最多淨沽個股；奧園(03883)也錄1410萬元淨走。

綠葉製藥(02186)今日錄5381萬元淨走，石藥(01093)也錄2768萬元淨走；今日勁彈的承興(02662)，今日錄2311萬元淨走。

此外，財險(02328)亦錄570萬元淨走，中建材(03323)則錄150萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、平保、騰訊、吉利、新城發展、綠葉製藥、恒大、財險、華能及港交所。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:承興、融創、奧園、石藥、融信、新城發展、恒大、萬科、中建材及騰訊。