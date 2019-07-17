港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普對中美貿易談判再擺強硬姿態，隔晚美股三大指數齊受壓，港股連升五日後，今早隨美股向下，曾挫逾兩百點後跌幅大縮，力守十天(約28489)與廿天線(約28497)，但成交縮至六百億。

恒指低開96點，開市後曾挫242點，低見28377點，隨後低位有買盤吸納，大市跌幅收窄至百點內，午後港股在28550爭持，U盤跌幅再縮，並以全日最高收市。恒指收造28593，跌26點，國指收造10847，跌17點或0.16%，大市成交只有600億元。

不過，整體大市上升比例只得43%，下跌比例為57%。

即月期指收報28616，跌6點，高水23點，成交有14.21萬張。

A股走勢個別走，上證收跌0.2%，深成指微升0.2%。

藍籌股個別發展，友邦(01299)升0.1%；平保(02318)漲0.5%；騰訊(00700)升0.2%；港鐵(00066)續創新高，收升0.8%，連升七日；港交所(00388)無升跌；滙控(00005)降0.2%；建行(00939)跌0.5%；中移動(00941)走低0.1%；萬洲(00288)跌1.9%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

汽車股：花旗料內地汽車庫存下滑，但補貨期太快，或會影響車廠和經銷商第三季的毛利，汽車股今日跑出。吉利(00175)升3%，為表現最叻藍籌；廣汽(02238)升2.1%；長城汽車(02333)升1.6%；華晨(01114)揚4.8%；北汽(01958)漲0.95%；比亞迪(01211)升1.5%；東風(00489)漲1.5%。

內房股：個別突出，夥國家電網拓智慧充電的恒大(03333)升6.4%；龍光(03380)漲2.5%；融信(03301)升4.6%；半新股中梁控股(02772)飆8.2%；奧園(03883)升3.4%；新城發展(01030)升2.5%；融創(01918)升1.7%。

水泥股：普遍逆市升。中國建材(03323)升2.5%，跑贏一眾國指成分股；海螺(00914)漲0.7%；華潤水泥(01313)升0.3%；山水水泥(00691)發盈喜，收漲2.2%；金隅(02009)升0.4%。

金舖股：周大福(01929)首季港澳同店銷售挫11%，收跌2.6%，連帶六福(00590)也降1.2%；周生生(00116)也跌1.8%。

焦點股份

金山軟件(03888)：遭瑞信降級至「中性」，收插5.8%，成交金額7003萬元；小米(01810)也跌2%。

華檢醫療(01931)：上市不足一周發盈喜，估計中期盈利增加約6.5倍，一度高見3.64元，飆27.7%，創上市新高，全日仍大升14.7%，成交有7640萬元。

承興(02662)：澄清兩間廣東公司非集團成員，股價應聲炒上，最高見過0.9元，爆升76.5%，收造0.88元，仍抽高72.5元，成交金額7.72億元。