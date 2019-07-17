即巿股評 港股直擊

大市繼續悶到爆，今日成交可能僅僅過六百億，特朗普在言辭上繼續自吹自擂，對習主席並不客氣，口痕友更話今日只跌廿幾點認真出奇。總之，中美未定正式新一輪貿談，並且有好消息之前，恒指繼續在28640至28000點之間上落，10天、20天及100天線正滙聚，有待爆邊。

技術指標方面，恒指在EJFQ的「勢頭能量」及較短期的「突破能量」均呈強勢，不過拋物線SAR連續第八日利淡，尚未出現反手造好訊號，故要審慎。騰訊(00700)則昨日再度出現勢頭能量轉強的綠燈。

恒指今年以來只升10.5%，表現只能說中規中矩，比很多股市都差，下半年本地及外圍的政經變數甚多，港股全年甚至可能正如年初估計是有波幅冇升幅。

界內證明日登場

大市若持續呈沒方向的波幅市，最有利是明天登場的「界內證」(inline warrants)，玩法有如射龍門，界內證沒有收回機制，最低價格是0.25元，最高價是1元，即潛在回報最大是3倍。到期日前相關資產價格在界內證指定條款範圍以內，價格便愈接近1元，你就算去買，潛在回報亦相當有限；相反，到期日前股價明顯在範圍以外，價格愈接近0.25元，除非有奇蹟出現，否則難贏錢。界內證與窩輪有樣不同之處，就是界內證隨着愈接近到期日，持有人有機會持續賺取時間值。

界內證亦有刺激好玩的地方，情況有如賭波膽，你可以在比賽初段買定，又可以在下半場先出手博賽果出現變化。好似今屆歐聯準決賽，熱刺臨完場補時上演「讀秒絕殺」，最終下半場連入3球反勝阿積士入決賽。相信未入3球之前，熱刺「界內證」跌至近0.25元，最終到期升至1元，過癮！

羅崇博 (杜比)