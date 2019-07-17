即巿股評 港股直擊

侵侵忽然又跳制，無啦啦話只要佢願意，隨時可以加徵更多對華關稅，就因為佢嘅跳制，終結咗美股連日升勢，隔晚美股回吐，港股今日亦見腳軟。恒指低開96點，一度跌242點，見過28377點半日低位，跌幅曾收窄至46點，上到去半日高位28573點，其後一直喺10日(約28478)及20日(約28491)線滙聚區附近爭持。恒指中午收報28531點，跌87點；國指則報收10819點，跌45點。

跟大市一樣，重磅股同樣窄幅上落，騰訊(00700)跟平保(02318)微升，而友邦(01299)跟大笨象(00005)則微跌。講真一句，重磅股真係乏善可陳，無乜嘢可以講，跟個市一樣，唔上唔落，唔生唔死。

至於一直弱勢嘅汽車股，由於市憧憬內地推出扶持政策，今日汽車股翻盤逆市上升，吉利汽車(00175)跟廣汽集團(02238)分別升4%及2.8%，成為表現最佳藍籌及國指成份股。不過阿Man都係嗰句，食少多教訓，汽車業前景仍然不明朗，短線反彈追入，好易又被套牢，高追過後，分分鐘換嚟打靶下場，見升追升，見跌追打，唔想陷入呢種無限輪迴嘅痛苦，都係當睇佢唔倒。

本港GDP表現強差人意，零售業更被重創，而周大福(01929)公布首季港澳同店銷售挫11%，股價半日跌3.2%，跌勢向算溫和。而其他同類股份六褔(00590)跟周生生(00116)亦分別跌2.2%及1.7%。

好老實呢期香港發生嘅政治事件，實在令人心情麻麻，而早前港股成交已一直愈玩愈縮，呢期缸邊友更加無心戀戰，再加上暑假關係，估計喺港股成交淡靜下，港股短線難有作為。暫時恒指以28600分好淡分界線，上面阻力28800，下面支持喺28200點，幾百點之間上落，實在無乜所作為，搵食艱難，除咗個別板塊好似物管跟醫藥股可以再坐一會，其他股份炒作唔參與亦無乜損失。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)