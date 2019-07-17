港股直擊 即巿股評

中美貿易談判未有進展，隔晚美股三大指數回落，港股連升五日後，今早跟隨美股向下，險守十天(約28478)與廿天線(約28491)。

恒指低開96點，開市後曾挫242點，低見28377點，隨後跌幅一度收窄至僅46點，高見28573點。不過買盤入市審慎，今早餘下大部分時間在28500間窄幅上落。恒指收報28531，跌87點；國企指數午造10819，跌45點或0.4%，大市成交342.8億元。

A股個別發展，上證半日跌0.05%，深成指微升0.6%。

藍籌股跌多升少。友邦(01299)下滑0.2%；滙控(00005)降0.2%；建行(00939)跌0.6%；中移動(00941)走低0.5%；港交所(00388)下滑0.4%；石藥(01093)挫3.1%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

汽車股：今早跑出。吉利(00175)升4%，為表現最叻藍籌；廣汽(02238)升2.9%，跑贏一眾國指成分股；長城汽車(02333)升2.8%；華晨(01114)飆5.6%；北汽(01958)漲2.3%；比亞迪(01211)升1.1%；東風(00489)漲1.9%。

水泥股：普遍逆市升。中國建材(03323)升2.5%；海螺(00914)漲0.6%；華潤水泥(01313)升0.8%；山水水泥(00691)發盈喜，半日漲3.7%；金隅(02009)漲1.6%。

金舖股：周大福(01929)首季港澳同店銷售挫11%，半日挫3.2%，連帶六福(00590)也降2.2%；周生生(00116)也跌1.7%。

焦點股份

金山軟件(03888)：遭瑞信降級至「中性」，半日挫3.4%，成交金額7003萬元；小米(01810)也跌1.4%。

華檢醫療(01931)：上市不足一周發盈喜，估計中期盈利增加約6.5倍，中午大升21.8%。

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