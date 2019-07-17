隔晚美股回吐，港股連升五日後，今早回試均線滙聚區。
恒指低開96點，開市後曾挫242點，見28377點半日低，之後跌幅一度收窄至46點，見28573點半日高，及後於10天線(約28478)和20天線(約28491)滙聚區爭持。恒指中午收報28531點，跌87點或0.3%，大市成交額342.82億元。
國企指數報10819點，跌45點或0.4%。
騰訊(00700)升0.2%，成交額19.36億元居首。
吉利(00175)彈4%，為升幅最大藍籌。
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恒指低開96點，開市後曾挫242點，見28377點半日低，之後跌幅一度收窄至46點，見28573點半日高，及後於10天線(約28478)和20天線(約28491)滙聚區爭持。恒指中午收報28531點，跌87點或0.3%，大市成交額342.82億元。
國企指數報10819點，跌45點或0.4%。
騰訊(00700)升0.2%，成交額19.36億元居首。
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