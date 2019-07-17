深圳控股(00604)上半年銷售額升49%，股價逆市造好，一度高見2.93元，漲2.4%，新2.92元，仍升2.1%，成交金額440萬元。
深控上半年總合同銷售額約64.36億元人民幣，按年上漲49.4%；期內總合同銷售面積約23.46萬平方米，按年下跌10.9%，每平方米平均售約27434元人民幣。
其他內房股大致受壓，中海外(00688)跌0.9%；潤地(01109)降1%；萬科(02202)則升0.5%。
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深控上半年總合同銷售額約64.36億元人民幣，按年上漲49.4%；期內總合同銷售面積約23.46萬平方米，按年下跌10.9%，每平方米平均售約27434元人民幣。
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