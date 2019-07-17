即巿股評 港股直擊

今朝坐巴士嗰陣見到恒指做完U盤後跌逾200點，仲whatsapp同戰友Jack講：嗰阻力(噚日畫嗰個)都幾強。但依家9點51分，返到公司開晒電腦電視，沖埋茶再返埋位，見到個市跌幅收窄到得返114點，做緊28505點。日線圖上見恒指仍然處於「楔形」同「下降通道」嘅裡面，但似乎恒指仲未完成現階調段整，博爆單邊嘅話要等多一陣。

點解咁講？除咗因為見到「楔形」個口仍然擘得比較闊之外，留心睇返下方DMI嘅ADX，其實喺恒指調整/處於「楔形」期間，ADX係一直下行走，即係話呢個調整大家都無出過啲咩力(你見唔係有好多牛熊死傷就知)；再睇埋恒指波幅指數(VHSI)，日線圖見SlowSTC(14,3)落到超買水平，依家(10點9分)VHSI做緊14.65，都係一個近期偏低嘅水平嚟架，一個唔該VHSI觸底反彈同時，DMI嘅ADX配合比力，即係個市有機會出現一個有力爆單邊嘅市況。

爆單邊會爆邊邊？開恒指牛熊證街貨圖睇，牛熊兩邊重貨區同現價至少有五層嘅距離，唔係啲資金移位，而係下方牛證有新嘅證上市嘅同時，上方又未打到舊熊證嗰啲街貨，所以就愈移愈後。依家10點12分，大市仍然見紅，不過如果你話個市用「跌幅收窄」呢一招，先慢慢上行食熊，同時再引多啲貼價牛嘅街貨。如是者來來回回幾趙嘅同時，大市嘅波幅收窄(keep返住個「楔形」調整)，然後再按當時牛熊街貨邊邊多貨走嚟爆嘅話，成件事係咪好合理呀？

假設呢個故仔係成立嘅話，換言之依家只可以做到嘅係用「楔形」嘅頂同底做Trade。明白依家個市粒燭頂住個100天線(28621點)+「楔形」＋「下降通道」頂部係應該出熊/Put，但見到近牛街貨少得可憐買唔落手；不如咁，事前係假設咗大市跌幅收窄係為咗引定近牛街貨，朝早就由得佢引飽佢，到下朝嘅時候，如果個市未穿到個100天線(28621點)+「楔形」＋「下降通道」頂，先再諗小注熊/Put，索性呢鋪揸過夜，博佢再落，專心儲肥牛啦。

溫馨提示，經過早幾個月前做完深層洗牙+定期覆診，聽日就要再去返診所度做多次檢查，check返倒底做完深層洗牙之後依家個情況係點(牙醫話即係派成績表喎)，所以今日[下半part]要暫停一日，請見諒。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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