今日 09:33
重要通告
港股直擊
融信中國(03301)公布，發行3億美元於2023年到期優先票據，年利率8.95%。
票據所得款項淨額將用於若干現有債務再融資。
二線樓追落後 半月26宗破頂
今日信報
零售業預警全年生意升轉挫逾一成
中美陷口水戰 七翻身未兌現
陸文
｜
今日信報
IPO集資王寶座 香港拱手讓美國
林日彥
｜
今日信報
血戰新城市廣場 警兩人斷指共11傷
【加元】滙市風雲中突圍
李若凡
｜
財富管理
How strong is Xi Jinping really?
Frank Ching｜ EJ Insight
港社企植物豬肉攻入超市 大馬Phuture Food年底越洋挑戰
StartupBeat
特朗普:中美貿易問題仍有「很長的路要走」
國際財經 ｜ 今日 02:56
蒂爾轟谷歌涉嫌叛國 特朗普稱會了解情況
國際財經 ｜ 今日 01:05
鮑威爾:「不確定因素」令減息機會增加
國際財經 ｜ 今日 01:35
特朗普為貿談降溫 道指破頂反覆低收
國際財經 ｜ 今日 05:13
美議員聯署提案 圖阻特朗普放寬華為禁令
國際財經 ｜ 今日 00:22
鎊兌美元滙價挫近1% 創27個月新低
國際財經 ｜ 今日 00:03
【國際早班車】特朗普:中美貿談之路仍很長
國際財經 ｜ 今日 07:08
開市焦點:美再發關稅威脅 恒指料低開過百點
港股直擊 ｜ 今日 08:45
山水水泥料中期盈利大增
重要通告 ｜ 昨日 22:38
華檢醫療料中期多賺6.5倍
重要通告 ｜ 昨日 23:21
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞