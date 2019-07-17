重要通告 港股直擊

旭輝控股(00884)公布，發行16億元人民幣於2022年到期優先票據，年利率6.70%。

票據發行所得款項淨額約15.8億元人民幣，將用於現有債務再融資，或會因應不斷變化的市況調整計劃。