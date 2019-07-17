港股直擊 即巿股評

港股雖然連升五日累漲逾五百點，不過成交動力不足，加上市場再度憂慮中美貿易談判前景，料港股今早低開過百點。

隔晚美股小幅收跌，三大指數脫離紀錄高位，美國6月份零售銷售資料表現強勁。晶片股普跌，費城半導體指數跌1.07%，美光科技跌3%，英特爾、AMD跌逾1%；富國銀行跌3.06%，二季度利息收入不及預期且支出將大幅增加。截至收盤，道指跌23點或0.09%報27335點，標普500跌0.34%報3004點，納指跌0.43%報8222點。

自上月底中美宣布重啟貿易談判以來，雙方至今仍未能落實下次會面時間及具體議程。美國總統特朗普昨日在白宮與內閣舉行會議時重申，他可以隨時向中國餘下約3250億美元的進口貨品加徵關稅，並稱與中國達成協議仍有漫長路途。

此外，聯儲局主席及多位官員發表講話，鮑威爾表示，在不確定性增加的背景下，聯儲局將採取適當行動；貿易及全球經濟增速均為不確定性來源；預計6月核心PCE年率為1.7%；聯儲局對美國經濟前景的基本情境預期依舊是穩健擴張。

達拉斯聯儲總裁卡普蘭表示，基於債券市場發出的信號，減息可能是必要的；認為在進行一次減息後，美聯儲的基金利率將維持穩定；對調整政策保持開放態度；許多人都傾向於「戰略性」減息。芝加哥聯儲總裁埃文斯則表示，預計減息50個基點能夠推升通脹；僅僅基於通脹，認為2019年美聯儲將加息數次；經濟基本面穩固；需要盡一切可能達成2%的通脹目標。

據CME「美聯儲觀察」：聯儲局7月減息25個基點至2.00%-2.25%的概率為66.2%，減息50個基點的概率為33.8%；到9月減息25個基點的概率為28.0%，減息50個基點和75個基點的概率分別為52.5%和19.5%。

周二紐約尾盤，美元指數漲0.44%報97.376，刷新一周新高。美國6月零售銷售數據好於預期以及美國國債收益率上升提振了美元。

油價急跌，紐約期油收跌3.5%報57.61美元/桶，布蘭特期油跌3.1%報64.4美元/桶，雙雙刷新7月8日以來收市新低。美國國務卿蓬佩奧表示，伊朗已經做好準備，就導彈計畫進行談判，該言論在一定程度上緩解了市場對伊朗原油供應風險的擔憂。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.88元，較本港收市低0.22元；騰訊(00700)ADR收報360.35元，低2.25元；國壽(02628)ADR收報20.34元，低0.16元。油價下挫，中海油(00883)ADR收報13.17元, 低0.25元；中石油(00857)ADR收報4.24元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報5.12元，低0.07元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.43元，低0.47元；聯通(00762)ADR收報8.29元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.7元，低0.01元。

ADR港股比例指數報28450，較周二恒指收市低169點或0.59%。夜市期指收報28542點，跌80點，低水78點。恒指收市升64點或0.23%，報28619。

國務院總理李克強表示，當前全球經濟增長動力減弱，中國經濟下行壓力增大， 要堅持實施積極財政政策穩健貨幣政策和就業優先政策，適時預調微調，運用逆周期調節工具。

焦點股份

周大福(01929)：截至6月底止第一季度，內地零售值按年增長兩成四，同店銷售增長一成一。港澳零售值按年下跌6%，同店銷售下跌一成一。

平保(02318)：公布上半年保費收入合共4462.4億元人民幣，按年上升9.37%。

中國太平(00966)：公布首6個月累計原保險保費收入1069.12億元人民幣，按年增長10.63%。

華能(00902)：宣布上半年完成發電量1953.75億千瓦時，按年下降6.15%。

上周五掛牌的華檢醫療(01931)公布，預期截至6月底止，中期盈利增加約6.5倍，而收益上升約4倍，主要是今年1月完成收購威士達60%股權後，將威士達醫療財務業績合併入賬。