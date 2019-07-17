即巿股評 港股直擊

在信報寫《周期論勢》兩年有餘，為了答謝讀者們一路的支持，敝欄將於本月7月27日下午2點30分在銅鑼灣舉辦一次專題講座，《周期論勢 - 下半年的重要時間》，係時候和大家見面啦！

是次講座將會交流一下金融市場的中長期看法，部分內容甚至還未公佈過。希望到時見面讓我們盡情交流，暢所欲言。費用全免。詳情可以往網頁了解。

又適逢最近社會有些不安的現象，讓人十分痛心。作為一個投資者，純從研究者，從另一個視角來看。

這就要從年初撰寫《2019年年度報告》講起，該份報告刻意排除了市場數據，純粹地從金融占星的角度去探討來年的情形。

記得當時，坊間一眾命理大師的看法，都是相當悲觀的，不知道是不是他們看得多財經台，難免受市場氣氛影響呢？結果眾所周知，年初出現的卻是一段相當強勁的主升浪！（原來相反理論無處不在，命理師也不例外？）

寫完年度報告我卻納悶了，明明股票地產今年，美得就如「海市蜃樓」（注意這個名詞的寓意），為何一眾「大師」那麼悲觀呢？

根據我所研究的結論綜合來看，全年來說香港大體的運程，簡單而言其共性就是「凶星高掛」而又「求財順意」。就如最近7月2日的日蝕圖為例，報告原文如下：「雖然財星與海王天王及幸運星相連，但兇星高掛並相衝，表相底下的實質問題終於浮出」。

最近社會上發生一系列不幸的事件，就是直面凶星帶來的衝擊，不能逃避了，避無可避，只有勇敢面對和解決問題才是唯一出路，所謂「凶象」，辯證來看，就是給予人們或者社會反思和改過的機會，衝突過後要往好的方向努力啊！

要注意的是，是次事件並非一次偶然事件，而是較為中長期的影響，起點更可追溯到14年9月的另一起事件。該現象將今年年底到達一個高峰。這也是時間窗的一個例子。

實戰應用時間窗時，我們定義為，既是轉折點，也可以是爆發點，兩者其實是共性的。筆者記憶最深刻的要數當年12年歐債危機爆發，卻在時間窗後「巧遇」德國鬆口救援，結果歐羅結束跌浪展開了一年多的升浪。

從港股恒生指數月線圖來看，我們將傳統技術指標保利加通道放上去，可見保利加通道正正處於橫行，而恒指更在中軸附近。再考慮目前的收縮形態，港股可謂處於向上還是向下的決策點，此處出現抉擇後將不難出現以年計的大浪。

我認為，最快今年底明年初過後，港股就可以出現一個明顯的方向。

我希望，天時地利最重要解決人和的問題，祝願香港社會渡過困難重返升軌，大家努力！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。