隔晚(7月15日)美股主要指數雖然連續第二個交易日創歷史及收市新高,但道指、標普500指數、納指收市僅微升0.09%、0.01%、0.17%,顯然是聯儲局主席鮑威爾上周(10和11日)先後出席國會眾議院和參議院聽證會時「放鴿」的消息,已經炒到尾聲。

鮑威爾在參議院作證表示,察覺到中性利率和自然失業率都低於聯儲局預期,故此,貨幣政策並不是當局想像般寬鬆(the neutral interest rate is lower than we had thought and the natural rate of unemployment rate is lower than we thought. So monetary policy hasn’t been as accommodative as we had thought.)。在美國通脹長時間都未能達到2%的聯儲局預期目標的情況下,市場據此的確可以解讀為鮑威爾認同貨幣政策有放寬的空間。

然而,中性利率既已低於預期,貨幣政策就應該不會太緊,但鮑威爾並沒有解釋其中的矛盾。更重要的是,鮑威爾一向強調,聯儲局的貨幣政策由經濟數據主導,而美國近期公布的尤其是有關就業和通脹的數據時好時壞,本月31日的FOMC會後是否減息,目前實在不易作出肯定判斷。

此外,鮑威爾在眾議院被民主黨Maxine Waters問到:假如今天或明天你接到總統的電話,叫你立刻「執包袱」,你會怎樣做?鮑威爾答稱當然不會就此離職。Waters故意說聽不清楚;鮑威爾只好再答「My answer would be no」,又表示他有意完成法律清楚賦予的四年任期。聽證會的這段「小插曲」,惹起哄堂大笑。

總統特朗普早在去年11月中期選舉之前已多次狠批鮑威爾不聽話減息,到年底更傳侵侵要炒掉鮑威爾洩忿;最近,侵侵「澄清」他沒想過把鮑威爾降職,但同時表示他有權這樣做。Maxine Waters可能是提醒鮑威爾7月31日若不減息,到時可能出現的場景。

回到港股,周二恒指在28489和28634點的窄幅區間爭持,收報28619,升64點或0.23%。恒指連續兩日在10天線(28515點)之上收市,短線技術確認改善。

更值得注意的是,6月19日「搏拳實錄」<負面消息盡在一張圖顯現>講到,通過預設電腦程式計算而成的EJFQ系統TrendWatch通道,早在6月17日收市後即由上升變成下降。不過,TrendWatch通道由升轉跌才一個月,勢頭又醞釀改變。證據是上月17日當天的TrendWatch下降通道頂位置,亦即是恒指約為27792點;到了昨天,同一個位置、6月17日的下降通道頂約為29099點,代表通道的斜度收窄,又或者下降通道出現相當幅度「抬升」。

然而,在恒指下跌勢頭改善的同時,EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數,周一為止仍處於25.5%的相對低水平,老徐重新考慮在持有29200點即月short call的基礎上,搭建一個Short Strangle(見7月10日「搏拳實錄」)。

